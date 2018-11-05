В Белгороде стало одним парком больше

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-05T13:01:19+03:00

Князь Григорий Ромодановский посадил дуб в поселке Дубовое еще в XVII веке. Фото из открытых источников.

Парк дуба разбили на выезде из Белгорода рядом с посёлком Дубовое

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Во время высадки нового парка вспоминали о князе Григории Ромодановском, который посадил дуб в поселке Дубовое еще в XVII веке. Сейчас это дерево является всероссийским достоянием. Спустя 360 лет в Белгороде решили заложить Парк дуба, как послание потомкам.

Глава Белгородского региона лично высадил три молодых дуба и выразил надежду, что по тенистым аллеям парка будет гулять не одно поколение белгородцев, наслаждаясь шуршанием листьев.

Всего в Парке дуба высадили 800 молодых деревьев. В основном это дуб черешчатый и красный, но есть и не такие более редкие виды, как дуб крупноплодный американский и монгольский двухцветный.

Весной на территории нового парка департамент строительства и транспорта региона планирует установить малые архитектурные формы и засеять газон. Пешеходная зона парка тянется 1,5 километра и соединяет Белгород и посёлок Дубовое. Протяжённость всех аллей – 3,5 километра.