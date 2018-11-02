2018-11-02T12:37:40+03:00
Общество

Мать молодой белгородки ударила ее ножом в живот

Жительница Яковлевского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери
Ирина ТАРАСОВА
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Жительница Яковлевского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей дочериЖительница Яковлевского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей дочериФото: "КП" Архив
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Заявление о тяжелом ножевом ранении в дежурную часть ОМВД России по Яковлевскому району поступило от сотрудников медицинского учреждения, к которым привезли раненую в живот 31-летнюю женщину. Как оказалось, удар ей нанесла мать.

Подозреваемая – 54-летняя ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью местная жительница. Как установило следствие, у родственниц были напряженные отношения. 31 октября между ними произошла очередная ссора. Потерпевшая (ранее судимая за хранение наркотиков и состоящая на учете у нарколога женщина), находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала избивать мать. Та попыталась успокоить дочь, но она продолжала наносить удары. В ходе конфликта мать достала из стола кухонный нож и ударила им дочь в область живота.

Как отметили медики, здоровью 31-летней женщины причинен тяжкий вред.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Она может сесть на 10 лет.

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