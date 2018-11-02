В Белгородской области детям-героям вручили награды

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-02T13:08:13+03:00

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В Главном управлении МЧС России по Белгородской области наградили юных героев региона.

«Сегодня мы чествуем героев, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили подвиг, – обращаясь к участникам церемонии, отметил Сергей Потапов, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области. – Вы совершили поступки, которые заслуживают всеобщего признания и уважения. Каждый из вас проявил бесстрашие и неравнодушие, оказав помощь и поддержку человеку в беде».

Медалью «За мужество в спасении» была награждена Эльвира Абдулова из Грайворонского района. Девочка заметила маленького ребенка 3-4 лет на проезжей части около сале Замостье, увела его с дороги, вызвала МЧС и вместе с малышом дождалась приезда спасателей.

Шестеро учащихся школы №33 из Старого Оскола Алина Логачева, Дарина Абразумова, Иван Богатырев, Кристина Упилкова, Инна Устимова и Виктория Любимова в феврале 2018 года, обнаружили под окнами 9-этажного дома прямо на снегу младенца, вызвали службу спасения и до прихода помощи согревали малыша, сняв свои курточки.

Завершилось мероприятие экскурсией в поисково-спасательную службу области, где дети смогли ближе познакомиться с работой людей героической профессии.