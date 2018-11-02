2018-11-02T10:59:20+03:00
Общество

В Белгороде продолжаются поиски пожилого мужчины

Полицейские просят откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении Усенко Станислава Ивановича
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести Усенко Станислава Ивановича, 28.07.1938 года рождения. Напомним, мужчина ушел с территории парка по ул. Гагарина г. Белгорода 30 октября текущего года. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 80 лет, рост 178 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая.

Особые приметы: может быть дезориентирован в пространстве и передвигаться пешком вдоль проезжей части.

Был одет: куртка (пуховик) черного цвета с вставками оранжевого цвета, брюки спортивные черного цвета, черные кроссовки, шапка черного цвета кожаная с козырьком.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам: 31-21-39, 8-920-204-12-22 или «02».

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