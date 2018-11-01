Полиция Белгородского региона нашла бабушку, которая заблудившись, 5 дней бродила по лесу

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-01T17:11:46+03:00

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Заявление в полицию о пропаже жительницы села Пороз поступило днем 30 октября от главы Дунайского сельского поселения. 79-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами еще 26 октября, о чем успела рассказать подруге. Но вечером не вернулась, не пришла она и на следующий день…

Искали пожилую женщину в течение двух дней не только полицейские, но и дружинники, охотники, неравнодушные жители сел Смородино, Дунайка, Пороз. Всего на поиски бабушки отправилось около 60 человек. Прочесывали лес, а вечером 30 октября в двух километрах от дома пенсионерки нашли ее верхнюю одежду.

Как выяснилось позже, женщина, работавшая лесником в течение многих лет, понадеялась на свою память. Она и раньше уходила на несколько дней в лес. Но в этот раз память ее подвела. При этом бабушка, понимая, что ее ищут, оставляла в качестве меток на видных местах что-то из своей одежды, чтобы ее все же можно было быстрее найти. И, как оказалось, не напрасно.

Саму бабушку нашли 31 октября около полудня в лесополосе вблизи села Смородино. На вопрос, чем она питалась, женщина объяснила, что в лесу еще много всяких ягод, разобраться в них ей помог ее опыт лесника. И, конечно, была бесконечно благодарна всем тем, кто помогал в ее поисках.

Пенсионерке оказали медпомощь и отправили домой.