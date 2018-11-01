В Белгородском регионе в последний октябрьский день огонь повредил жилой дом и автомобиль

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-01T12:43:58+03:00

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В 5.04 в городе Алексеевка по улице Некрасова произошел пожар в коридоре жилого дома. В 10.40 в селе Н.Лубянки загорелся автомобиль. Оба пожара были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

В Алексеевке по улице Некрасова, несмотря на то, что огонь удалось потушить в течение 14 минут, полностью выгорел коридор жилого дома. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части №16.

В селе Н.Лубянки Волоконовского района по улице Недречная огнем поврежден салон автомобиля «Хонда Цивик». При этом пожарным понадобилось чуть больше десяти минут, чтобы справиться с огнем. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 21.

Причины пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются.