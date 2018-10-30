Каникулы в Белгородском регионе начались с добрых дел

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-30T11:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

С просьбой помочь животному в Единую дежурно-диспетчерскую службу 27 октября обратились учителя школы № 4 поселка Чернянка Белгородской области. Но жалобный лай услышали ученики 3-го «а» класса Артем Гордейко и Григорий Мелихов, о чем и прибежали рассказать в школу.

Люк оказался глубоким, и самостоятельно спасти собаку работники школы не смогли, потому и решили обратиться в МЧС.

Дежурный караул пожарно-спасательной части № 39, в составе которого были Владислав Бондарев, Александр Бондаренко и Виктор Павлов отозвались на призыв о помощи. Чтобы спасти собаку, один из пожарных с помощью лестницы спустился в колодец и надёжно зафиксировал собаку спасательной верёвкой, затем обессилившее от долгого пребывания в люке животное подняли на поверхность.

А в школе отметили, что для того, чтобы оставаться Человеком, иногда достаточно просто не проходить мимо чужой беды.