2018-10-30T09:46:22+03:00
Общество

В Валуйках судебные приставы снесли самовольно возведенную постройку

Решение о сносе недостроенной постройки поддержал Арбитражный суд Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Согласно решению Арбитражного суда Белгородской области, в Валуйках судебные приставы снесли самовольно возведенную недостроенную постройку.

Исполнительное производство о сносе самовольно возведенной местным индивидуальным предпринимателем незавершенной строительством пристройки было возбуждено Валуйским районным отделом УФССП России по Белгородской области. Также надлежало освободить и привести в первоначальное состояние земельный участок.

Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, установлен срок для добровольного исполнения решения суда. Но владелец постройки этот срок проигнорировал.

В связи с этим было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. А за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, в отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, предусматривающий принудительный снос постройки., сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской област

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