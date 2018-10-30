В Белгородской области вдохнут новую жизнь в 21 историческое здание

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-30T10:32:05+03:00

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Проект «Новая история старых зданий» был представлен начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия области Галиной Акапьевой. Согласно новому проекту 21 здание капитально отремонтируют, еще по четырем планируется выполнить первоочередные противоаварийные работы.

В регионе 467 зданий объектов культурного наследия, 146 из которых – культовые объекты и 321 – это здания промышленного, гражданского и жилого назначения. Большинство старинных зданий религиозного назначения были восстановлены. Но все же почти пятая часть памятников промышленной и гражданской архитектуры (77 зданий) находится в депрессивном состоянии. При этом 11 из них являются многоквартирными жилыми домами.

Проект предусматривает семь блоков работ, которые планируется завершить к ноябрю 2021 года, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области.