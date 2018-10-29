Как в Белгородской области укрепляют семьи

29 Окт. 17:35 2018-10-29T17:35:27+03:00

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Основная цель «Семейных состязаний», которые прошли в минувшие выходные в Бехтеевском сельском поселении Корочанского района на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, – укрепление семейных отношений, формирование семейных традиций, создание полноценной семьи. Так считают в управлении физической культуры и спорта Белгородской области.

Подтверждением сказанного стали сами соревнования, в которых приняли семьи из 19 муниципалитетов Белгородской области. Семьи участвовали в практических конкурсах, эстафетах и соревнованиях.

Результаты соревнований подводились по двум группам муниципалитетов: первая – с населением свыше 50 000 человек, вторая – с населением до 50 000 человек.

Лидером первой группы стала команда Белгородского района. Второе место у команды из Шебекинского района, третье место присудили семье из Белгорода.

Во второй группе первое место заняла команда Корочанского района.

На втором месте – семья из Борисовского района, на третьем – семья из Чернянскогорайона.

Проводится также конкурс видеороликов на тему здорового образа жизни. Лучшими стали семьи из Краснояружского, Корочанского и Шебекинского районов.