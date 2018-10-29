Как в Белгородской области укрепляют семьи
Основная цель «Семейных состязаний», которые прошли в минувшие выходные в Бехтеевском сельском поселении Корочанского района на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, – укрепление семейных отношений, формирование семейных традиций, создание полноценной семьи. Так считают в управлении физической культуры и спорта Белгородской области.
Подтверждением сказанного стали сами соревнования, в которых приняли семьи из 19 муниципалитетов Белгородской области. Семьи участвовали в практических конкурсах, эстафетах и соревнованиях.
Результаты соревнований подводились по двум группам муниципалитетов: первая – с населением свыше 50 000 человек, вторая – с населением до 50 000 человек.
Лидером первой группы стала команда Белгородского района. Второе место у команды из Шебекинского района, третье место присудили семье из Белгорода.
Во второй группе первое место заняла команда Корочанского района.
На втором месте – семья из Борисовского района, на третьем – семья из Чернянскогорайона.
Проводится также конкурс видеороликов на тему здорового образа жизни. Лучшими стали семьи из Краснояружского, Корочанского и Шебекинского районов.