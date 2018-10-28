В Белгородской области у 42-летнего мужчины украли деньги с банковской карты

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-28T13:53:13+03:00

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42-летний житель Вейделевского района обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже денег с банковской карты. Мужчина рассказал, что с его счета были списаны восемь тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Новооскольского района.

По предварительным данным, потерпевший долгое время не пользовался сим-картой, которая была привязана к его банковскому счету. В итоге мобильный оператор передал номер другому пользователю. Отключить услугу «мобильный банк» 42-летний мужчина не догадался. Так новому владельцу телефонного номера стали приходить смс из банка. Он решил воспользоваться ситуацией и перевел с чужого счета на свой восемь тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, житель Новооскольского района признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Санкция статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.