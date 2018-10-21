2018-10-21T15:09:44+03:00
Общество

В Белгородских колбасных изделиях мяса не нашли

К таким неутешительным выводам пришли после проведения гистологического исследования в Россельхознадзоре
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские недобросовестные производители кладут в свои мясные изделия все что угодно, но не мясо.Белгородские недобросовестные производители кладут в свои мясные изделия все что угодно, но не мясо.Фото: "КП" Архив
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В отдел патологоанатомического вскрытия и гистологии Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории за 9 месяцев текущего года поступило 104 пробы мясной продукции. Вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы, мясо и полуфабрикаты проверялись на идентификацию состава.

Проверка установила, что 44 пробы не соответствуют ГОСТу: в них обнаружены компоненты, которые не должны входить в состав мясных изделий. «Лидируют» в этом списке сосиски и сардельки (16 проб из 28). На втором месте оказались варено-копченые колбасы: из 4 проб 3 не соответствовали ГОСТу. На третьем - мясные консервы (10 проб из 21).

Проведенные исследования также показали, что производители нередко в свою продукцию добавляют такие компоненты¸ как крахмал, каррагинан, изолят соевого белка, текстурат соевого белка, концентрат соевого белка, соевая мука, камедь, растительная клетчатка, кукурузная мука. Более того, в образцах выявлены мясо птиц механической обвалки, мясо голов, мясо и кожа птиц, фрагменты покровных эпителиальных структур, железистой ткани, слизистой рта, слюнных желез.

Столько неаппетитные компоненты проверка квалифицировала, как использование в рецептуре мясного сырья более низкого сорта, чем задекларировано на этикетке.

И это еще не все. Некоторые предприятия вместо мяса используют так называемую MDM — своеобразную субстанцию, сделанную из костей с остатками мяса (под прессом превращают в нечто похожее на пюре и используют вместо мяса). При этом на упаковке указано: «свинина», «говядина» и т.д. Вместо «мяса индейки» часто используют MDPM — подобную субстанцию, сделанную из костей этой птицы

В Управлении Россельхознадзора по Белгородской области нахвали результаты проверки катастрофой, сравнимой с соей. Но если добавку сои все-таки указывают в составе как растительный белок, то MDM указывают как мясо.

Что при этом делать белгородцам? Покупать изделия у производителей, которым доверяешь.

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