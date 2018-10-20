Белгородский работник банка присвоила деньги с чужого счета

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-20T15:40:18+03:00

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Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре 2016 года жительница Алексеевки гражданка К., работая в местном отделении банка, присвоила деньги с чужого счета. Для этого она, используя рабочий компьютер, сначала составила от имени клиента заявление на выплату компенсации по закрытому счету, а затем по ею же составленному расходному кассовому ордеру изъяла из кассы в свою пользу более пяти тысяч рублей.

Суд собранные Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области доказательства счел достаточными для вынесения приговора.

Работник банка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ее приговорили к году лишения свободы условно, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Белгородской области.