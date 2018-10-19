В Белгородской области осудили работника фермы за убийство двух напарников

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-19T14:53:46+03:00

Преступления он совершил с разницей в шесть лет

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Следователи Алексеевского межрайонного следственного отдела СУСК по Белгородской области собрали достаточную доказательную базу для вынесения судом обвинительного приговора 34-летнему работнику местного фермерского хозяйства. Его осудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что в июне 2011 года два сотрудника КФХ «Серебристый» в Алексеевском районе распивали спиртное со. Между собутыльниками возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина умер. Труп погибшего напарника преступник закопал в овраге недалеко от фермы. Нашли останки только в мае 2018 года.

Воспользовавшись безнаказанностью, в декабре 2017 убийца отмечал Новый год в компании другого своего напарника на территории КФХ. В какой-то момент мнения мужчин насчет выбора телепередачи для просмотра разошлись. Возникла ссора и снова преступник схватился за нож: избил оппонента и нанес ему несколько ранений в жизненно важные органы.

Мужчина умер на месте.