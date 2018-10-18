В Белгороде ограничено движение транспорта в связи с ремонтом участка тепловой сети
Энергетики просят с понимаем отнестись ко временным неудобствам
В Белгороде ограничено движение транспорта в связи с ремонтом участка тепловой сети.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
В Белгороде на участке теплосети на улице Студенческой в районе перекрестка с 5-м Заводским переулком ведутся ремонтные работы. В связи с этим на данном участке автодороги с 18 октября и до 8.00 20 октября ограничено движение автотранспорта
Движение ограничено по двум полосам ул. Студенческой по направлению движения в сторону проспекта Богдана Хмельницкого и организовано реверсивное движение по встречной полосе.
Энергетики, ведущие ремонтные работы, просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать пути объезда.