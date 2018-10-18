2018-10-18T11:33:37+03:00
Общество

В Белгороде ограничено движение транспорта в связи с ремонтом участка тепловой сети

Энергетики просят с понимаем отнестись ко временным неудобствам
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде ограничено движение транспорта в связи с ремонтом участка тепловой сети.В Белгороде ограничено движение транспорта в связи с ремонтом участка тепловой сети.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде на участке теплосети на улице Студенческой в районе перекрестка с 5-м Заводским переулком ведутся ремонтные работы. В связи с этим на данном участке автодороги с 18 октября и до 8.00 20 октября ограничено движение автотранспорта

Движение ограничено по двум полосам ул. Студенческой по направлению движения в сторону проспекта Богдана Хмельницкого и организовано реверсивное движение по встречной полосе.

Энергетики, ведущие ремонтные работы, просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать пути объезда.

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