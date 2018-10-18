2018-10-18T10:48:21+03:00
Общество

В Белгородской области в каждом муниципальном районе появятся зеленые дубравы

Осенний этап проекта «Зеленая столица» предполагает создание более 100 тысяч гектаров лесных насаждений
Ирина ТАРАСОВА
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Осенний этап проекта «Зеленая столица» предполагает создание более 100 тысяч гектаров лесных насаждений.Осенний этап проекта «Зеленая столица» предполагает создание более 100 тысяч гектаров лесных насаждений.Фото: "КП" Архив
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Осенний этап проекта «Зеленая столица», который стартовал в Белгородской области, предполагает создание более 100 тысяч гектар лесных насаждений на эрозийно-опасных участках. Леса зазеленеют и на деградированных и малопродуктивных угодьях и водоохранных территориях.

Зеленые дубравы будут высажены на территории каждого муниципального района области, в том числе на землях, не используемых для сельского хозяйства.

Для реализации проекта «Зеленая столица», сообщают в управлении департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области, в 2017 году выделили 6 миллионов 709 тысяч рублей. В 2018 предусмотрено выделение 11миллионов 709 тысяч рублей. На 2019-2021 годы – по 11 миллионов 709 тысяч ежегодно.

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