2018-10-17T20:44:04+03:00
Общество

Белгородский майор полиции поборется за звание народного участкового России

Александр Толмачев из Ракитного стал народным участковым области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
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За Александра Толмачева на региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018» проголосовало наибольшее количество человек. Сотрудник ОМВД России по Ракитянскому району набрал 4657.голосов.

Александр, который служит в органах внутренних дел уже 18 лет и 12 из них в должности участкового уполномоченного, говорит, что было очень приятно узнать, что в конкурсе его поддержало столько людей. И считает, что такое доверие обязывает работать еще с большей самоотдачей.

Ведь работа участкового – далеко не всегда погони и громкие задержания. Главным является обеспечения спокойствия граждан. А за 12 лет было всякое. И супругов приходилось примерять, и с соседей. И в проблемы каждого он вникал внимательно, разбираясь с каждым случаем. А по-другому нельзя, ведь его работа протекает на глазах сограждан. Их доверие можно заслужить только честным трудом.

Теперь у Александра Толмачева – еще один ответственный этап. Майор полиции из Ракитного поборется за звание «Народного участкового» страны.

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