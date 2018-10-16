В Белгородской области обнаружили и ликвидировали 17 снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-16T15:25:20+03:00

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Практически каждую неделю взывотехники отделения взрывотехнических работ поисково-спасательной службы Белгородской области находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, за последнюю неделю они нашли и обезвредили 17 снарядов. Среди них – минометные мины, артиллерийские снаряды и 1 гранта Ф-1.

Всего за 2017 год взрывотехники обезвредили и уничтожили более двух тысяч взрывоопасных предметов, в том числе и 10 авиабомб.

Опасность подобной находки еще и в том, что в Белгородском регионе, где шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, ржавые снаряды находят вблизи жилых домов, в местах массового пребывания людей, лесополосах. Потому так важно знать правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов: обнаружив подозрительный предмет, напоминающий внешним видом боеприпас, нужно пометить место находки и сообщить об этом в полицию или представителю власти. И ни в коем случае не прикасаться к нему, напоминают в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Белгородской области.