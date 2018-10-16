2018-10-16T11:40:31+03:00
Общество

В Белгороде откроют центр китайского языка и культуры

Торжественная церемония состоится 19 октября в Белгородском государственном университете
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: архив НИУ "БелГУ".фото: архив НИУ "БелГУ".
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Учебное заведение активно сотрудничает с представителями Поднебесной уже более десяти лет. Партнерам российского вуза являются уже семь китайских, четыре десятка белгородских студентов прошли обучение в Дэчжоуском университете, а у нас только в этом году получают знания более ста молодых людей из Китая.

С 18 по 20 октября НИУ БелГУ посетит делегация Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации. В рамках этого визита запланирован целый ряд мероприятий, ключевым из которых и станет открытие Регионального центра китайского языка и культуры.

Как поясняют в университете, получить знания здесь смогут не только студенты вуза, но и все желающие жители Белгородчины. Представители двух стран уверены, что его работа позволит не только развивать международные дружественные отношения, ближе познакомиться с культурой и традициями КНР, но также и повысить интерес россиян к изучению китайского языка – иностранные партнеры уже передали в Центр учебную литературу.

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