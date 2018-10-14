Пытавшийся по-тихому уйти из России вьетнамец останется в стране на 8 месяцев

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-14T16:52:38+03:00

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Как сообщает сайт облпрокуратуры, в суде установлено, что 5 мая этого года без действительных документов на право выезда из РФ, трое граждан республики Вьетнама в сопровождении проводника предприняли попытку пересечения Государственной границы РФ. Группа хотела пересечь кордон в обход установленных пунктов пропуска в районе сел Староселье Краснояружского района Белгородской области (РФ) и Грабовское Сумской области (Украина).

Однако в 30 метрах от линии границы РФ группа была задержана российскими пограничниками. В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев. Уголовное дело в отношении остальных участников группы, пытавшейся незаконно пересечь госграницу, расследуется.