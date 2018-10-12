2018-10-12T18:11:06+03:00
Общество

Под Губкиным на даче спасли щенка, который с голодухи съел полбанки старого варенья

Он гнался за машиной своих спасателей, пока те его не забрали
Ирина ТАРАСОВА
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Брошенный на даче щенок с голодухи съел полбанки варенья.Брошенный на даче щенок с голодухи съел полбанки варенья.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Дачный сезон закрывается. И десятки собак и кошек «любящие» и подкармливающие их все лето дачники обрекают на голодную смерть, бросая одних. Такая участь ждала бы и этого щенка, если бы его не заметили по случаю заехавшие на дачу губкинцы. Игривый, прыгал от радости, когда увидел людей. По внешнему виду было понятно, что щенок голодный, а из еды нашлись только остатки абрикосового варенья. Съел в один миг полбанки.

Когда же машина собралась уезжать, бежал за ней до трассы, а затем и по ней, рискуя быть задавленным. Остановились, а пес не уходит…

На передержку его забрали волонтеры-губкинцы из группы «Дом с хвостом», которые и рассказали об истории щенка и выложили его фото. Через несколько дней пса забрали.

- Повезло ему, попал в хорошие руки, в частный дом. Помогли с прививкой, через 21 день сделаем вторую, - рассказала «Комсомолке» волонтер Ольга Береснева. – Всего 5 месяцев, как существует наша группа, в удалось спасти уже не один десяток брошенных собак и кошек.

Группа помогает бездомным животным бескорыстно, тратя свои деньги. Что-то жертвуют неравнодушные люди, за что им – огромное спасибо. Идут навстречу в Фонде помощи животным из Старого Оскола, куда отвозят животных на стерилизацию. Недавно, рассказывали волонтеры, удалось пристроить двух кошечек в Алексеевку, отвозили своим транспортом. В группе пока всего несколько человек, есть женщина, которая держит сейчас в своем частном доме на передержке 9 собак и 11 котов. Но ведь не главное, сколько людей заботится о животных (хотя, конечно, и это немаловажно). Главное – насколько добрые сердца у губкинских волонтеров.

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