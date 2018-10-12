2018-10-12T19:10:36+03:00
Общество

В Белгороде открыли памятник морякам-белгородцам всех поколений

Монумент доблести, мужества и стойкости располагается возле Дома офицеров
Максим АЛТУХОВ
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фото: пресс-служба областной Думыфото: пресс-служба областной Думы
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Как сообщает пресс-служба областной Думы, автором проекта по созданию монумента, выступил председатель региональной общественной организации «Морское собрание», капитан 1 ранга Николай Якубовский. Скульптор монумента стал член Союза художников России Дмитрий Горин.

фото: пресс-служба областной Думы

фото: пресс-служба областной Думы

Мемориал представляет собой скульптурную композицию из стали, меди и латуни. Высота его – более семи метров, что перекликается с известной фразой «семь футов под килем». В основании монумента находится картушка компаса, из неё устремляется волна, несущая три корабельные мачты. Над ними – земная параллель с десятью парящими чайками, которые символизируют души моряков и христианские заповеди. Венчают мачты Государственный Флаг РФ, флаг Военно-морского флота СССР и Андреевский флаг.

фото: пресс-служба областной Думы

фото: пресс-служба областной Думы

Общая стоимость проекта составила 3,3 млн рублей, он реализуется за счёт пожертвований. За два года удалось собрать благотворительные средства, чтобы завершить первую часть идеи Николая Якубовского – сам монумент. В планах председателя «Морского движения» – создание целого мемориального комплекса на территории храма Иоанна Кронштадтского с установкой памятных плит с именами погибших моряков-белгородцев.

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