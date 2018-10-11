В Белгороде на Харьковской горе появится скейт-парк

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-11T18:10:32+03:00

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В 2019-2020 году в Белгороде должен появиться скейт-парк. В минувшую пятницу состоялась первая встреча по данному проекту представителей Управления физкультуры и спорта Белгорода, завода АрБетон и Федерации велоспорта Белгородской области. Разработка концепции возложена на компанию UrbanMAF.

Как рассказали в Управлении физкультуры и спорта, необходимость в создании такого спортивного объекта назрела давно. И судя по интересу к задумке, обсуждению идеи в соцсетях, в городе не так много мест, где скейт-бордисты, роллеры и велосипедисты могут заниматься любимым делом. Точное место для скейт-парка пока не определено.Известно, что помимо самого скейт-парка там разместят амфитеатр, кабинки для переодевания и точку общепита. Также проект предусматривает отдельно отведенное место для молодых мам с детьми, которые смогут кататься, не мешая опытным скейтерам, роллерам или велосипедистам.

Поучаствовать в разработке проекта современной спортивной площадки приглашают всех белгородцев, кого увлекают эти виды современного спорта. Свои предложения и пожелания можно присылать на почту: info@belgorod.bike.