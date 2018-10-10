2018-10-10T19:43:15+03:00
Общество

В Валуйках водитель экскаватора-погрузчика случайно задавил товарища

От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйках водитель экскаватора-погрузчика случайно задавил товарища.В Валуйках водитель экскаватора-погрузчика случайно задавил товарища.Фото: "КП" Архив
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Как установило следствие, 5 сентября 2018 года двое местных рабочих разбирали старое здание в поселке Вейделевка. Водитель экскаватора-погрузчика начал сдавать задним ходом, закрыл передний ковш, который зажал другого рабочего. 31-летний мужчина, который находился под ковшом, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Валуйским межрайонным следственным отделом СК Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

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