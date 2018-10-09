2018-10-09T16:16:08+03:00
Общество

В Старом Осколе огнеборцы на руках вынесли из огня женщину

Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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9 октября в 10.24 в Единую дежурно-диспетчерскую службу Старого Оскола поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Королева. Очевидцы пожара сообщали, что из окон 9-этажного жилого дома идет сильный дым.

Дежурные пожарно-спасательной части №6 Сергей Косминский, Александр Галкин, Алексей Лытнев, Виталий Новиков и Сергей Амельчиков срочно выехали по указанному адресу. К моменту их прибытия из квартиры на 2-м этаже уже вырывался огонь, клубы густого дыма заполнили весь подъезд.

Дверь загоревшейся квартиры оказалась заперта, и ее пришлось вскрывать с помощью специального оборудования. Когда дверь вскрыли, огонь полыхал уже на кухне квартиры, все комнаты были заполнены едким дымом. Из охваченного пламенем помещения хозяйка квартиры 1957 года рождения сама выбраться не могла.

Женщину пожарным пришлось выносить на руках, после чего ее передали бригаде скорой медицинской помощи.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

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