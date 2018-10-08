В УМВД подвели итоги 5-го этапа операции «Мак-2018»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-08T12:35:53+03:00

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За 10 дней в ходе пятого этапа операции «Мак-2018» полиция выявила 15 преступлений, которые были связаны с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, 7 – «синтетики» и 2 - с содержанием наркопритонов.

Всего за время всех этапов операции оперативники выявили 91 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, что позволило изъять из оборота свыше 14,5 килограммов наркотиков. Также было уничтожено 13 незаконных посевов и 186 очагов дикого произрастания, всего – 20 635 кустов конопли и 221 куст мака.

С начала операции выявлено 4 наркопритона и 61 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков синтетического и полусинтетического происхождения. При этом из незаконного оборота изъято 619 грамм «синтетики», сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.