2018-10-08T10:06:19+03:00
Общество

Белгородские полицейские поддержали «Зеленую Россию»

В честь 100-летия образования штабных подразделений в системе МВД правоохранители высадили яблони на Прохоровском поле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Этот год для сотрудников органов внутренних дел богат на юбилейные даты. В июне исполнилось 300-лет со дня образования российской полиции. В октябре вековой юбилей отмечают ряд подразделений МВД – уголовный розыск, штаб и кадры.

Сотрудники Штаба регионального полицейского ведомства в канун профессионального праздника всем коллективом отправились на Третье ратное поле России. «Правоохранители не только ознакомились с уникальными экспозициями, повествующими о героическом прошлом Белгородчины, но и внесли свой символичный вклад в озеленение территории музея-заповедника, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

7 октября со дня образования штабов – мозгового центра в системе органов внутренних дел, исполнилось 100 лет. В ознаменование этой даты сотрудники подразделения высадили на Прохоровском поле яблони, отдав таким образом дань памяти героям Великой Отечественной войны и поддержав всероссийское движение «Зеленая Россия».

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