2018-10-07T13:49:16+03:00
Общество

В Старом Осколе неизвестные изуродовали здание кинотеатра

По факту вандализма возбуждено уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Старом Осколе неизвестные краской изуродовали стены кинотеатра «Быль». Вандалы нанесли надписи, которые содержат оскорбительные и нецензурные выражения, а также рисунки неприличного содержания. В результате чего помещению причинен ущерб. В ходе проверки Старооскольская городская прокуратура выявила факт осквернения здания кинотеатра, порчи имущества в общественном месте.

Для решения вопроса об уголовном преследовании материалы проверки направлены в УМВД России по г. Старому Осколу. Сейчас органом дознания возбуждено уголовное дело за вандализм. Виновникам может грозить арест на срок до трех месяцев.

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