В Белгороде расследуют смерть 22 младенцев
На сегодняшний момент расследуется уголовное дело ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, которая привела по неосторожности к гибели двух и более лиц).
При этом называется цифра погибших младенцев с начала года – 22 ребенка.
Следователи проверяют, что стало причиной гибели младенцев.
В сентябре СК было возбуждено дело из-за гибели 3-х младенцев после жалоб родителей, которые утверждали, что младенцы погибли после заражения сепсисом.
Не так давно Счетная палата сообщила, что в 9 регионах России, где за последние 2 года открыли перинатальные центры, зарегистрирован рост младенческой смерти. Были названы Калужская, Тамбовская, Самарская, Челябинская, Пензенская, Нижегородская, Оренбургская области, Кабардино-Балкария и Хакасия.
Перинатальный центр в Белгороде был открыт в 2016 году. Его строительство обошлось в 1,2 миллиарда рублей.