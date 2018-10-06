В Белгороде расследуют смерть 22 младенцев

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-06T13:20:32+03:00

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На сегодняшний момент расследуется уголовное дело ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, которая привела по неосторожности к гибели двух и более лиц).

При этом называется цифра погибших младенцев с начала года – 22 ребенка.

Следователи проверяют, что стало причиной гибели младенцев.

В сентябре СК было возбуждено дело из-за гибели 3-х младенцев после жалоб родителей, которые утверждали, что младенцы погибли после заражения сепсисом.

Не так давно Счетная палата сообщила, что в 9 регионах России, где за последние 2 года открыли перинатальные центры, зарегистрирован рост младенческой смерти. Были названы Калужская, Тамбовская, Самарская, Челябинская, Пензенская, Нижегородская, Оренбургская области, Кабардино-Балкария и Хакасия.

Перинатальный центр в Белгороде был открыт в 2016 году. Его строительство обошлось в 1,2 миллиарда рублей.