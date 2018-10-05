Наличие кредита толкнуло жительницу Белгород на кражу

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-05T17:03:24+03:00

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Как сообщают в УМВД России по городу Белгороду, недостача в размере 550 тысяч рублей была выявлена руководством торговой сети в ходе проверки. Представители магазина обратились в полицию.

По предварительным данным, бухгалтер-кассир одного из магазинов похитила эту сумму из сейфа. Женщина не стала отрицать свою вину и сразу же вернула часть денег. Объяснила свой поступок просто: необходимо погасить кредит, но потом она собиралась вернуть деньги на место.

На данный момент возбуждено дело согласно ч.3 ст.160 УК РФ - присвоение или растрата. Наказанием, предусмотренным законом за такое преступление, может стать лишение свободы на срок до 6 лет.