Наличие кредита толкнуло жительницу Белгород на кражу
Как сообщают в УМВД России по городу Белгороду, недостача в размере 550 тысяч рублей была выявлена руководством торговой сети в ходе проверки. Представители магазина обратились в полицию.
По предварительным данным, бухгалтер-кассир одного из магазинов похитила эту сумму из сейфа. Женщина не стала отрицать свою вину и сразу же вернула часть денег. Объяснила свой поступок просто: необходимо погасить кредит, но потом она собиралась вернуть деньги на место.
На данный момент возбуждено дело согласно ч.3 ст.160 УК РФ - присвоение или растрата. Наказанием, предусмотренным законом за такое преступление, может стать лишение свободы на срок до 6 лет.