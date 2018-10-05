2018-10-05T15:38:11+03:00
Общество

Ролик о белогородских героях-богатырях представят на медиафестивале «Родина в сердце»

Медиафестиваль пройдет в середине октября в Москве
Ирина ТАРАСОВА
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Ролик о белогородских героях-богатырях представят на медиафестивале «Родина в сердце».Ролик о белогородских героях-богатырях представят на медиафестивале «Родина в сердце».Фото: "КП" Архив
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«Богатырский ролик», в основу которого легли свои былинные герои – Добрыня Никитич, Алёша Попович и Илья Муромец попал на III Московский медиафестиваль электронных СМИ и телевидения «Родина в сердце».

В «роли» былинных героев – три работника ОЭМК: Владимир Беляков, Сергей Дурнев и Олег Часовских. Снимали ролик три дня, еще три заняла расшифровка и изготовление.

Теперь ролик, снятый тележурналистом из Губкина, увидит московский зритель. Медиафестиваль «Родина в сердце» пройдет в Москве в середине октября. «Богатыри нашего времени» можно оценить в разделе «Документальных фильмов». Оценить и «лайкнуть». Ведь это не столько лайки телевизионщикам, сколько защитникам страны, труженикам, о которых идёт речь в сюжете.

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