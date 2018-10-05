Евгений Лукашов занял должность старшего судебного пристава в Прохоровке

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-05T10:59:28+03:00

В службе судебных приставов он работает с 2014 года

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Евгений Лукашов, советник юстиции третьего класса, назначен в Прохоровском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области на должность начальника отдела – старшего судебного пристава.

Евгений Сергеевич начинал с должности судебного пристава-исполнителя. В ведомстве он работает с 2014 года. До нового назначения он занимал должность начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по городу Белгород, сообщили пресс-службе УФССП России по Белгородской области.