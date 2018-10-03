2018-10-03T17:46:06+03:00
Общество

В Белгородской области проверяют обстоятельства гибели коммунальщика

Региональный следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту несчастного случая, в результате которого погиб 51-летний рабочий
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородской области проверяют обстоятельства гибели коммунальщика.В Белгородской области проверяют обстоятельства гибели коммунальщика.Фото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, 31 августа этого года слесарь коммунального предприятия Шебекинского района выполнял аварийно-восстановительные работы по ремонту трубы водопровода в селе Муром Шебекинского района.

Рабочий находился в траншее глубиной более 2 метров. По предварительным данным, в результате нарушений правил безопасности произошел обвал грунта, потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Сейчас по факту гибели проходит проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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