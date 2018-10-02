2018-10-02T17:04:06+03:00
Общество

На территории Белгородской области появится маленькая Голландия

5 октября в Волоконовском районе объявлен общерайонный день посадки тюльпанов
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородской области появится "маленькая Голландия".В Белгородской области появится "маленькая Голландия".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Изображение трёх тюльпанов являются составной частью официального герба и флага Волоконовского района. Герб района утвержден в 1997 году. Тюльпаны – символы красоты местной природы. Считается, что в бутоне тюльпана заключено счастье, а красный цвет означает мужество, любовь и великодушие.

Как сообщает пресс-служба района, 5 октября в районе будет проходить массовая посадка этих цветов. Их призывают садить у себя дома, на улицах, в микрорайонах, ТОСах. Также все желающие могут принять участие в массовой акции по посадке тюльпанов на участке вдоль трассы Волоконовка-Шебекино.

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