На территории Белгородской области появится маленькая Голландия
5 октября в Волоконовском районе объявлен общерайонный день посадки тюльпанов
В Белгородской области появится "маленькая Голландия".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Изображение трёх тюльпанов являются составной частью официального герба и флага Волоконовского района. Герб района утвержден в 1997 году. Тюльпаны – символы красоты местной природы. Считается, что в бутоне тюльпана заключено счастье, а красный цвет означает мужество, любовь и великодушие.
Как сообщает пресс-служба района, 5 октября в районе будет проходить массовая посадка этих цветов. Их призывают садить у себя дома, на улицах, в микрорайонах, ТОСах. Также все желающие могут принять участие в массовой акции по посадке тюльпанов на участке вдоль трассы Волоконовка-Шебекино.