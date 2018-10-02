В шумной квартире, на которую пожаловались старооскольцы, полицейские обнаружили наркопритон

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-02T15:20:57+03:00

В его содержании подозреваются двое братьев с криминальным прошлым

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Жители Старого Оскола пожаловались в полицию на хозяев квартиры, где постоянно собирались шумные компании. Оперативники выяснили, что пати в северо-восточной части города устраивали наркоманы. Свою жилплощадь им для отдыха предоставляли ранее судимые, безработные братья 38-ми и сорока лет.

- При осмотре квартиры полицейские обнаружили и изъяли медицинские шприцы, пакет с семенами мака, посуду со следами наркотического средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За содержание наркопритона в отношении братьев возбуждено уголовное дело. Родственники могут отправиться в места лишения свободы на шесть лет. Пока они находятся под подпиской о невыезде.