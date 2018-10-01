В Белгородской области за 1 день профоперации наложен арест на 33 автомобиля

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-01T14:16:23+03:00

Один из автовладельцев, перед угрозой лишится внедорожника, оплатил около 100 тысяч рублей задолженности за потреблённый газ

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Как сообщает пресс-служба областного УФССП, на автомобиль ВАЗ-21214 «Нива» жителя города Строитель судебные приставы Яковлевского района наложили арест. Автовладелец задолжал компании «Газпром межрегионгаз Белгород». Чтобы не лишиться своего автотранспорта, должник уже наследующий день оплатил всю задолженность. Арест с машины снят, исполнительное производство закрыто.

С 28 сентября по 5 октября белгородские судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Автовладельцы, которые имеют задолженности по исполнительным производствам, смогут оплатить свои долги прямо на месте, посредством POS-терминала. На автотранспорт должников, которые уклоняются от уплаты долгов, будет накладываться арест, с изъятием и передачей на специализированную парковку, притом за счёт этих автовладельцев.