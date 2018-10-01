Ветеран кинологической службы УМВД России по Белгородской области и его Баско стали чемпионами

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-01T10:09:20+03:00

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Инструктор Центра кинологической службы регионального полицейского ведомства Николай Леонов и его четвероногий напарник Баско на днях вернулись домой с кубком чемпионата МВД. Соревнования проходили в Вологодской области. В них приняли участие 84 команды, около пятисот кинологов и порядка трехсот служебных собак. Белгородец и его Баско лучше всех справились с одним из самых сложных упражнений – «обыск местности».

Николай Леонов ветеран кинологической службы. В его копилке множество наград соревнований различного уровня, в том числе и чемпионата Европы. В Центр кинологической службы областного УМВД Николай Федорович пришел еще в 1986 году. На протяжении одиннадцати лет, до 2011 года, он руководил этим подразделением. Сейчас подполковник милиции в отставке работает в Центре инструктором, продолжая передавать свой опыт молодым сотрудникам.

фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

«Наблюдательность, усердие, трудолюбие, любовь к животным – базовый набор качеств, необходимых кинологу», - цитирует Николая Федоровича пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Среди его четвероногих воспитанников – настоящие профи. Один из них – немецкая овчарка Агат. По словам Никлая Леонова, эта собака могла с легкостью определить, кто из десяти человек подержал в руках спичку. Его новый напарник бельгийская овчарка Баско. Четвероногому стражу порядка восемь лет. Несмотря на солидный возраст, он продолжает успешно справляться со службой и радовать своего наставника.