Белгородке грозит срок до 3 лет за фиктивную прописку иностранца

30 Сент. 16:18 2018-09-30T16:18:30+03:00

Белгородке грозит до трех лет тюрьмы за фиктивную постановку на учет иностранца. Фото: "КП" Архив

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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 33-летняя белгородка прописала жителя ближнего зарубежья у себя в квартире за определенную плату. Однако жить в этой квартире гость не собирался. При проверке выяснилось, что фактически иностранец по данному адресу не проживает.

Согласно уголовному кодексу Российской Федерации за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ, белгородке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело.