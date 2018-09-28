2018-09-28T20:26:21+03:00
Происшествия

В Белгороде несовершеннолетний мотоциклист за погоню насобирал штрафов на 50 тысяч рублей

На счету парня пятнадцать нарушений дорожных правил
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде несовершеннолетний мотоциклист вечером 26 сентября устроил гонки с полицией. Молодой человек привлек внимание сотрудников ДПС на улице Щорса. Требование полицейских об остановке парень проигнорировал. Пытаясь скрыться, он врезался в районе остановки Водстрой в «Мазду». Остановить юного водителя у полицейских получилось уже за чертой города. Выяснилось, что за рулем «Ирбиса» находился 17-летний житель Белгородского района. Прав, у него, конечно же не было.

По данным пресс-службы областного УМВД, за время погони парень насобирал штрафов на сумму около 50 тысяч рублей. На его счету пятнадцать нарушений дорожных правил, в числе которых 6 проездов на запрещающий знак светофора, 4 выезда на полосу встречного движения, 2 невыполнения законного требования об остановке, управление мотоциклом без прав, а также без регистрационных документов на ТС и страхового полиса ОСАГО.

Преследование полицейскими водителя мотоцикла в Белгороде. Видео с сайта УМВД области.

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