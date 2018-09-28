В центре Белгорода временно ограничат движение и стоянку транспорта

28 Сент. 15:23 2018-09-28T15:24:22+03:00

В связи с ремонтном до 21 октября ограничение вводятся на участке от Театрального проезда до проспекта Б.Хмельницкого

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Для жителей близлежащих домов предусмотрены бесплатные автомобильные парковки на следующих участках:

- ул. Попова от ул. Победы до Гражданского проспекта;

- проезд Театральный от ул. Победы до Свято-Троицкого бульвара;

- ул. Победы со стороны южного фасада здания Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина.

Согласно распоряжению мэра от 27 сентября плата за парковку на этих участках взиматься не будет до окончания работ.

Также сегодня с 23-00 и до завтрашнего вечера вводятся дорожные ограничения по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковской), по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской.