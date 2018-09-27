В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-27T11:52:27+03:00

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В Белгороде появилась Медиашкола по дорожной безопасности. Она открылась на базе Дворца детского творчества. Первыми слушателями стали ЮИДовцы. Ребята – незаменимые помощники сотрудников ГИБДД в вопросах профилактики. В течение двух месяцев более девяносто школьников будут учиться грамотно пропагандировать безопасность дорожного движения.

Первые занятия для ребят провели журналисты. Медиаэксперты научили слушателей разбираться в жанрах, рассказали о приемах и методиках подготовки тематических новостей. Впереди – встречи с фотографами, дизайнерами и пиар-менеджерами. Свои проекты ребята смогут воплотить в жизнь на просторах соцсетей. Там будут публиковаться их фотопрезентации, мемы и социальные ролики. Ребята также получат возможность поучаствовать во Всероссийском конкурсе инновационных проектов.

- Это первый этап регионального проекта «ТЕХНОЛОГиЯ», который реализуется Госавтоинспекцией совместно с областным отделением Всероссийского движения школьников. Он рассчитан на два года и направлен на раннюю профориентацию, а также развитие информационной площадки по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и подростков, - прокомментировали в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Такие школы появятся и в районах области. По данным Госавтоинспекции региона, в них пройдут обучение более 250 детей.