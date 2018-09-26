В Белгород едут любители бега со всей России

26 Сент. 17:53 2018-09-26T17:53:04+03:00

Заявки на участие в полумарафоне уже подали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Казани, Воронежа, Харькова

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На набережной реки Везелки 7 октября пройдет первый белгородский полумарафон, сообщили 26 сентября на брифинге руководитель движения «Пульс» в городе Белгороде Денис Рыбцов и соорганизатор мероприятия Евгений Сабиров.

Участвовать в забеге может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте (https://reg.place/events/pulse2018) Соревнование будут проходить на 5, 10 и 21 километров. Будет также организована командная эстафета (4 человека) на 5 километров.

Организаторы рассказали, что планируют провести полумарафон на европейском уровне, создав все необходимые условия для спортсменов-любителей. На трассе их поддержат пейсмейкеры, будут работать пункты питания с водой, сладкими напитками, фруктами, а после финиша – спортсменов ждет горячий чай. Предусмотрено дежурство медицинских бригад.

Полумарафон должен собрать немало участников, ведь заявки подали уже более 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска, Курска, Люберец, Орла, Самары, Саратова, Казани, Воронежа, Харькова. Самому старшему зарегистрировавшемуся участнику – 79 лет.

Организаторы уверены, что и белгородцы примут самое активное участие в полумарафоне. В дальнейшем его планируют сделать ежегодным.