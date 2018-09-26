В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества

26 Сент. 14:44 2018-09-26T14:44:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках акции «Без долгов теплее!» судебные приставы Староосколького районного отделения УФССП России по Белгородской области провели совместный рейд с представителями «Белгородэнергосбыта» по адресам должников.

Особо крупную сумму задолжал один из жителей Старого Оскола – 24 тысячи рублей. Добровольно оплачивать задолженность должник не собирался. При этом было установлено, что в его собственности нет ни автотранспорта, ни недвижимости, также отсутствует счет в банке.

Выехав по месту жительства судебные приставы наложили арест на его имущество, компьютерную и бытовую технику, объяснив, что если в течение 10 дне он не погасит задолженность, арестованное имущество будет изъято для дальнейшей реализации в счет погашения долга.

Только после визита приставов должник погасил задолженность в полном объеме, уплатив при этом исполнительский сбор в размере 1 720 рублей. Арест с имущества снят, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.