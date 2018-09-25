Жителей Белгородской области обманывал телефонный мошенник из Самары

25 Сент. 17:32 2018-09-25T19:12:58+03:00

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Обвиняемый А. представлялся сотрудником безопасности одного из банков, рассылая смс-сообщения о якобы заблокированной карте клиента. И когда очередной доверчивый гражданин перезванивал, предлагал провести ряд операций якобы для того, чтобы разблокировать счет. При этом деньги очередного обманутого клиента поступали на абонентский номер телефона мошенника.

Оперативники установили, на счету мужчины как минимум три эпизода противоправной деятельности. От его действий пострадали жители областного центра, Белгородского района и Старооскольского городского округа. Общая сумма причиненного им ущерба составила 28 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области

22 сентября Белгородский районный суд рассмотрел вопрос о заключении под стражу обвиняемого А. В ходе расследования установлено, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и регистрации в Белгородской области, а является жителем Самарской, что позволяет ему скрыться от предварительного следствия и суда.

В материалах дела также имеется информация о том, что в ходе обыска по месту жительства обвиняемого в Самарской области обнаружено более 20 сим-карт. Эти карты обвиняемым использовались при хищении чужого имущества.

Учитывая все эти доводы, суд заключил обвиняемого А. под стражу сроком на два месяца, сообщает пресс-служба Белгородского районного суда.