2018-09-25T09:13:55+03:00
Общество

В Белгороде на один час заговорят тревожные громкоговорители

25 сентября с 14.00 до 15.00 комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения пройдет на 28 объектах
Максим АЛТУХОВ
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В Белгороде на один час заговорят тревожные громкоговорителиВ Белгороде на один час заговорят тревожные громкоговорителиФото: Максим АЛТУХОВ
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Как сообщает пресс-служба городской администрации, громкоговорители проверят у Белгородской государственной филармонии, железнодорожного вокзала, универмага «Белгород», Драматического театра им. М.С. Щепкина, аэропорта, БГТУ им. В.Г. Шухова, НИУ «БелГУ», БГИИК, хлебозавода «Колос». Кроме того, системы оповещения опробуют у белгородских школ №13,18, 21, 37, 49 и гимназии №2.

Управление ГОЧС города Белгорода просит горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.

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