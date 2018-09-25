В Белгороде на один час заговорят тревожные громкоговорители
25 сентября с 14.00 до 15.00 комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения пройдет на 28 объектах
В Белгороде на один час заговорят тревожные громкоговорителиФото: Максим АЛТУХОВ
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Как сообщает пресс-служба городской администрации, громкоговорители проверят у Белгородской государственной филармонии, железнодорожного вокзала, универмага «Белгород», Драматического театра им. М.С. Щепкина, аэропорта, БГТУ им. В.Г. Шухова, НИУ «БелГУ», БГИИК, хлебозавода «Колос». Кроме того, системы оповещения опробуют у белгородских школ №13,18, 21, 37, 49 и гимназии №2.
Управление ГОЧС города Белгорода просит горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.