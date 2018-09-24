В Белгородской области пройдет ликбез по компьютерной грамотности для пожилых людей

24 Сент. 14:29 2018-09-24T14:29:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Стихотворение об интернете и юмористическая сценка «Бабка учит интернет» в исполнении учащихся из театрального объединения Центра внешкольной работы стали отправной точкой трехмесячного курса обучения компьютерной грамотности пенсионеров Губкина.

Сотрудники Центра уверены, что их образовательная программа не только поможет пожилым губкинцам освоить основы компьютерной грамотности, адаптироваться к веку высоких технологий, но и снизит «межпоколенческие» различия.

В Губкине желающих научиться ориентироваться в информпространстве на сегодняшний день оказалось более пятидесяти человек. Под руководством нескольких преподавателей они будут осваивать азы информационно-коммуникационных технологий. Пенсионеров научат общаться через Всемирную паутину, находить необходимую информацию, получать услуги и оплачивать их, не выходя из дома.