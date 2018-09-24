Губкинец дважды за ночь обворовал один и тот же магазин
В губкинский отдел полиции с сообщением о краже обратились сотрудники универсама. Они сообщили, что из торговой точки похитили деньги и продукты питания. Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа следов взлома не обнаружила. Подозрения правоохранителей пали на сожителя одной из продавщиц. 31-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя задержали.
По предварительным данным, накануне ночью мужчина пьянствовал с приятелями. Алкоголь закончился, а денег на продолжение спиртного не было. Тогда подозреваемый тайком взял ключ от магазина у своей подруги и похитил из универсама 3 тысячи рублей. Спустя время он снова вернулся в торговую точку, на этот раз за закуской, и умыкнул продуктов еще на 4 тысячи рублей.
В пресс-службе УМВД области сообщили, что мужчина арестован. Ему инкриминируют кражу с незаконным проникновением в помещение. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.