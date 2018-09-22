2018-09-22T21:51:23+03:00
Общество

Жительница Старого Оскола 6 лет жила с обломком медицинской иглы в теле

Только после обследования в 2018 году иглу удалось обнаружить
Ирина ТАРАСОВА
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Следственный комитет расследует дело о ненадлежащем оказании медицинских услуг, о котором заявила 32-летняя жительница Старого Оскола. Еще в 2012 году врачами городской больницы №2 было проведено «кесарево сечение», после которого пациентка не переставала жаловаться на боли в спине.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, именно во время операции медработники оставили часть медицинской игры в теле женщины. Только после того, как она в 2018 году прошла обследование малого таза, в ее теле был обнаружен инородный предмет. В областном центре медики провели операцию и извлекли осколок медицинской иглы.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение в отношениит нерадивых медицинских работников.

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