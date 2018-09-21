В Белгородском районе нашли взрывоопасные предметы

21 Сент. 17:24 2018-09-21T17:25:18+03:00

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Очередная «память» о войне сегодня была обнаружена в селе Драгунское Белгородского района. Хозяин дома, во время земляных работ, нашел на участке 8 боеприпасов. Мужчина сразу же сообщил о находке в районный отдел полиции. На место происшествия прибыли взрывотехники поисково-спасательной службы области. Специалисты изъяли минометные мины 50 мм и ликвидировали их на спецполигоне.

Сотрудники областного ГУ МЧС напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112», «101» или в полицию - «102». При производстве земляных или других работ - остановить работу и хорошо запомнить место обнаружения предмета. Установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни и подобное.

Ни в коем случае нельзя предпринимать любые действия с предметом, чтобы предотвратить несчастные случаи. Нельзя наносить удары, прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место предмет. Также не нужно закапывать его в землю или бросать в водоем, разбирать или распиливать, бросать в костер.