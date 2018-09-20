Мэром Белгорода вновь избран Константин Полежаев

20 Сент. 19:02 2018-09-20T19:02:52+03:00

На первом заседании Горсовета нового созыва, избранного горожанами 9 сентября, депутаты рассмотрели три кандидатуры

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Свои программы социально-экономического развития города представили: действующий глава горадминистрации Константин Полежаев, представитель партии «Патриоты России», предприниматель Сергей Даньков, генеральный директор ГУП «Белводоканал» Сергей Тараканов. По информации пресс-службы администрации Белгорода, за действующего главу проголосовало 32 депутата.

Константин Полежаев первый раз возглавил городскую администрацию 17 ноября 2015 года. До этого он 11 лет руководил дорожной отраслью Белгородской области.

- У Константина Алексеевича есть представление о том, в каком направлении двигаться. Им были достигнуты определенные успехи в развитии областного центра. Сегодняшние выборы – это мандат доверия для продолжения работы на пользу жителей городского округа, — отметил губернатор региона Евгений Савченко.

Также сегодня депутаты избрали председателя горсовета. Впервые им стала женщина, Ольга Медведева, ранее занимавшая должность заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике. Ее кандидатуру поддержало 30 депутатов.

В новый состав городского заксобрания вошло 39 депутатов, представляющих пять политический партий: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Партию пенсионеров» и «Справедливую Россию».